شاب أراد أن يدفن ببغاءه ولكن النهاية كانت غير متوقعة (فيديو)

وبدأ الفيديو بكلمة للشاب، حيث قال "اليوم هو يوم حزين، حبيبي شيمولو (اسم الببغاء) يغادر عائلتنا، والذي كان حيوانا أليفا رائعا. والآن نحن هنا لنقول وداعا له وذلك بسبب أن الله أخذه".

وبعدها بدأ بحفر القبر الصغير بيد واحدة، وكان يمسك باليد الأخرى الطائر. وعندما انتهى من ذلك، وضعه بالحفر الصغيرة، وفجأة ظهر كلب ضخم وابتلع الببغاء.

وحاول الشاب أن يخرج الببغاء من فم الكلب ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل. ولكنه لم يستسلم عند ذلك، وحاول عدة مرات أخرى، وقد نجح في النهاية من إخراج الطائر من فم الكلب الجائع، وعاود دفنه في التراب بشكل يليق به، حيث ظهر ذلك في الجزء الثاني من الفيديو.