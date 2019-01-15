فتاة خارقة تدمج الرقص العصري بالجمباز وتفجر الإنترنت (فيديو)

وحصلت اللاعبة على أعلى درجة من الحكام، حيث قامت بأدائها الذي جمع بين رياضة الجمباز والرقص العصري على موسيقى ملك موسيقى البوب مايكل جاكسون.

وحصد مقطع الفيديو خلال يوم ونصف أكثر من 25 مليون مشاهدة.