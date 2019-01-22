عامل يهدم فندقا بعد ساعات من إتمام بنائه لهذا السبب (فيديو)

قرر أحد العمال، في نفس اليوم بعد انتهائه من بناء فندق "Travelodge"، أن هذه هي اللحظة المناسبة لتسوية الحسابات مع مدرائه.

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد سائق حفارة غاضب يدمر مدخل فندق تم بناؤه حديثا. حيث قام يتدمير المدخل كليا ووصل إلى قاعة الاستقبال أمام أعين زملائه الذين أصيبوا بالصدمة من ذلك.

وفقا لشهود العيان، استمر العامل بانتقامه لمدة ساعة ونصف. والسبب كان تأخر حصوله على الراتب، وفق صحيفة "ذا صن".

ويمكن سماع أحد العمال يصرخ: "هذا ما يحدث عندما لا يحصل الناس على الراتب". وبعد أن نفذ العامل الغاضب خطته، نزل من الحفارة وفر هاربا من مكان الحادثة.

وقال أحد شهود العيان: "لا أحد يستطيع أن يصد ما شاهده. قال الجميع أنه كان يعاني من مشاكل في الحصول على راتبه".