بالفيديو... صراع حاد بين أشرس الحيوانات في العالم

شاهد السياح مبارزة بين أضخم أنواع السحالي البرمائية اللاحمة، وتدعى تنين كومودو، في سومطرة بوسط إندونيسيا.

وبلغ وزن المتصارعين أكثر من 80 كغ، وطولها حوالي مترين، وأجريت المبارزة في محمية طبيعية تدعى كومودو.

ويعتقد، أن سبب الصراع كانت أنثى كومودو، والفائز في الصراع هو الذي تمكن من أن يصعد فوق خصمه، والآن لديه الحق في التزاوج مع صديقته.

ووفقًا لتقرير قناة "Animal Planet" العلمية، فإن هذا المخلوق لا أعداء له في الطبيعة، لأنه يقوى على كل شيء في محيطه بفضل أنيابه ومخالبه ولعابه الشديد التلوّث.

كما يحتوي فم تنين كومودو على 64 نوعًا من البكتيريا التي تقوم بتسميم الفريسة.

ويتغذى "كومودو" على الجيفة، وبالأخص جيفة المواشي كجاموس الماء إلى جانب أنواع الثدييات المنتشرة على الجزيرة حيث المواشي، والغزلان، والخنازير البرية، والقردة، والحشرات والنمل، والأسماك، والضفادع، والطيور، والسحالي الصغيرة بالإضافة إلى تنانين كومودو أصغر منها عمرًا.