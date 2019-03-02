بطة شجاعة تذل أربعة نمور في مياه ضحلة (فيديو)

الحياة البرية مليئة بالمفاجآت، والحيوانات لا تحصل دائما على كل شيء بالطريقة التي تريدها.

والجميع يعلم أن النمور هي حيوانات مفترسة من الطراز الأول، ولكن لن يخطر على البال بأن تقوم بطة شجاعة بإذلال أربعة نمور ضخمة داخل بركة مياه ضحلة.

ويظهر الفيديو، المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تواجد بطة مع أربعة نمور داخل بركة صغيرة. وبمجرد أن يقتربوا منها تختفي داخل المياه وتخرج من جهة بعيدة عنهم.

وعلى الرغم من محاولة النمور افتراسها، قامت البطة بالاستهزاء بهم لفترة طويلة. ولسوء الحظ تمكنوا في نهاية المطاف من الإمساك به عند محاولتها الغطس إلى داخل المياه.