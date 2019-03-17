بالفيديو... شابان يمشيان على الحبل بين مبنيين سكنيين شاهقة الارتفاع

المقطع المصور يظهر الشابين وهما يسيران على الحبال مستعينين بحبال الأمان من أجل تفادي السقوط.
هذا وفتحت الشرطة المحلية تحقيقا مع الشابين كون ماقام به مخالف للقانون.
انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لمغامرة خطرة قام بها شابان من مدينة أوفا الروسية وهما يسيران على الحبال الموصولة بين مبنين سكنيين شاهقي الارتفاع.
المقطع المصور يظهر الشابين وهما يسيران على الحبال مستعينين بحبال الأمان من أجل تفادي السقوط.
هذا وفتحت الشرطة المحلية تحقيقا مع الشابين كون ماقام به مخالف للقانون.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور تظهر فيه امرأة تنقذ حياة جرو صغير كان يحتضر، ونقلته إلى مركز طبي، وقامت قردة الشامبانزي بالاعتناء به.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام عصابة بسرقة متجر للأسلحة في مدينة دانفيل (ولاية فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، يظهر مدى قوة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدت شدة الرياح إلى انقلاب شاحنة ضخمة وإزاحتها بعيدا عن الطريق.
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر أبا يتابع مباراة كرة قدم، ويحمل هاتفا لها لكي تشاهد الكرتون.
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