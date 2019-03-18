بالفيديو... مواصفات خارقة وقوة هائلة لأول دراجة سيارة

كشفت شركة صناعة السيارات السلوفاكية "ENGLER" عن مركبة جديدة لا تمتلك عجلة قيادة تقليدية، وإنما يتم التحكم في حركتها عن طريق مقود يشبه المقود الخاص بالدراجات النارية.

يظهر الفيديو، المركبة الجديدة، التي تمتلك 4 إطارات، على غرار السيارات التقليدية، لكنها في ذات الوقت لا تمتلك مقعدا تقليديا وإنما مقعدا خاصا بسائق الدراجات النارية، وتم عرض المركبة، في معرض جنيف الدولي 2019.