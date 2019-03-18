بالفيديو... مواصفات خارقة وقوة هائلة لأول دراجة سيارة

يظهر الفيديو، المركبة الجديدة، التي تمتلك 4 إطارات، على غرار السيارات التقليدية، لكنها في ذات الوقت لا تمتلك مقعدا تقليديا وإنما مقعدا خاصا بسائق الدراجات النارية، وتم عرض المركبة، في معرض جنيف الدولي 2019.
كشفت شركة صناعة السيارات السلوفاكية "ENGLER" عن مركبة جديدة لا تمتلك عجلة قيادة تقليدية، وإنما يتم التحكم في حركتها عن طريق مقود يشبه المقود الخاص بالدراجات النارية.
يظهر الفيديو، المركبة الجديدة، التي تمتلك 4 إطارات، على غرار السيارات التقليدية، لكنها في ذات الوقت لا تمتلك مقعدا تقليديا وإنما مقعدا خاصا بسائق الدراجات النارية، وتم عرض المركبة، في معرض جنيف الدولي 2019.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يرصد لحظة نجاة ثلاث نساء تركيات من موت محتم.
انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لمغامرة خطرة قام بها شابان من مدينة أوفا الروسية وهما يسيران على الحبال الموصولة بين مبنين سكنيين شاهقي الارتفاع.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور تظهر فيه امرأة تنقذ حياة جرو صغير كان يحتضر، ونقلته إلى مركز طبي، وقامت قردة الشامبانزي بالاعتناء به.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام عصابة بسرقة متجر للأسلحة في مدينة دانفيل (ولاية فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).
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