شاهد... ضربة خاطفة تنقذ فتاة من الموت

نجت فتاة من الموت، بعدما تمكن أحد رجال الإنقاذ من دفعها بعيدا عن الشرفة، التي كانت تقف على حافتها.

يظهر الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تقف على سور إحدى الشرفات مهددة بالانتحار، بينما تمكن أحد رجال الإنقاذ من الهبوط من أعلى البناء ودفعها إلى داخل الشرفة.