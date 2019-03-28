بالفيديو... انفجار بركان يضيء ليل المكسيك

ويظهر في الفيديو انفجار الحمم البركانية واندفاعها إلى خارج فوهة البركان، منطلقة عدة أمتار في الهواء قبل أن تنساب على الجبل البركاني، مخلفة وراءها عمودا من الدخان الأسود يتصاعد إلى السماء.