بالفيديو... انفجار بركان يضيء ليل المكسيك

ويظهر في الفيديو انفجار الحمم البركانية واندفاعها إلى خارج فوهة البركان، منطلقة عدة أمتار في الهواء قبل أن تنساب على الجبل البركاني، مخلفة وراءها عمودا من الدخان الأسود يتصاعد إلى السماء.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار بركان في المكسيك أثناء الليل، محدثا وهجا شديدا أضاء السماء في مشهد بديع.
ويظهر في الفيديو انفجار الحمم البركانية واندفاعها إلى خارج فوهة البركان، منطلقة عدة أمتار في الهواء قبل أن تنساب على الجبل البركاني، مخلفة وراءها عمودا من الدخان الأسود يتصاعد إلى السماء.
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