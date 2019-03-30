شاهد لحظات مروعة لاصطدام طائرة بالأرض

ويظهر على مقطع الفيديو محاولة الطيار للهبوط بعد فقده السيطرة على الطائرة، لكنه لم ينجح وسقط من ارتفاع 300 متر.
فتحطمت قمرة القيادة، وتعرض الراكب والطيار لإصابات بليغة، لكنهما نجيا من الحادث المرعب.
اصطدمت طائرة شراعية بالأرض بسرعة 128 كم في الساعة جنوب شرق بولندا، إثر تحطم الجناح الأيسر للطائرة.
ويظهر على مقطع الفيديو محاولة الطيار للهبوط بعد فقده السيطرة على الطائرة، لكنه لم ينجح وسقط من ارتفاع 300 متر.
فتحطمت قمرة القيادة، وتعرض الراكب والطيار لإصابات بليغة، لكنهما نجيا من الحادث المرعب.
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