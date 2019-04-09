صدمة شاب اقتحمت حبيبته السابقة حفل زفافه (فيديو)

لم يتوقع عريس في الصين أن تفاجئه حبيبته السابقة بحضورها إلى حفل زفافه، فأصيب بصدمة من هول المفاجأة.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صباح اليوم، الثلاثاء، أن عريسا فوجئ باقتحام حبيبته السابقة حفل الزفاف، وبدأت تتوسل إلى العريس ليعود إليها، وذلك في وقت ارتدت هي الأخرى فستانا للزفاف.

وأوردت الصحيفة أن العروس وقفت في صمت، ناظرة إلى المرأة الأخرى التي تسحب زوجها من يده وتجلس أرضا باكية، وهي تقول أنها كانت غلطتها، وذلك خلال حفل زفاف كبير.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن العروس حاولت تمالك أعصابها في البداية، لكنها أبدت غضبها في النهاية، وطرحت يد العريس بعيدا، ثم رحلت.

وأوضحت الصحيفة أن العريس قد انفصل عن حبيبته السابقة لاختلاف شخصيتهما عن بعضهما البعض.