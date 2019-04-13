بالفيديو..على طريقة أبطال المصارعة الحرة طالب يعتدي على مديره

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد تلقي سائح، بيتر نورتييه، (55 عاما) إصابة خطيرة في اليد أثناء محاولته ملاطفة لبؤة بيضاء، حيث كان يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لزواجه مع زوجته إيلزي.