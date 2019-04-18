مشاهد مروعة عند لحظة ضرب زلزال تايوان (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لقطات مروعة، من داخل مبنى في إحدى الشركات، وذلك في لحظة حدوث الزلزال في تايوان، اليوم الخميس.

وتظهر اللقطات تمايل أضواء المكتب فوق موظفي الشركة، جراء الهزة الأرضية العنيفة، التي ضربت البلاد اليوم الخميس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ضرب زلزال شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر مدينة هوالين الساحلية، شرقي تايوان، اليوم الخميس.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب "رويترز"، التي نقلت عن شهود عيان قولهم إن الزلزال هز المباني في العاصمة تايبه.

ووقع الزلزال على عمق 18 كيلومترا، ولم تتوفر تفاصيل أخرى، بينما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدة الزلزال عند 6.4 درجة وأضافت أنه وقع على عمق 15 كيلومترا.