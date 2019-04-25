بالفيديو...رجل يهدد مركز بانكوك التجاري بالأفاعي

قام رجل مجهول الهوية بإطلاق عدد من الأفاعي وسط العاصمة التايلندية بانكوك وتحديدا في المركز التجاري للمدينة.

الرجل الذي قام بالإفراج عن عدد من الأفاعي كانت مخبأة في كيس، كان قد أوقف سيارته الفارهة وسط المركز التجاري للمدينة.

ليخرج كيسا مليئا بالأفاعي وليبدأ بتهديد المارة، إلى أن تمكن رجال الأمن من القبض عليه.