قطيع فيلة يسير في جنازة فيل صغير (فيديو)

كما أظهر الفيديو قطيعا كاملا جاء وراء الأم الثكلى بطفلها، وبدى ذلك كما الجنازة حزنا على الطفل الصغير.

ومن غير المعروف ماذا سوف تفعل الفيلة بجثة الفيل الصغير، الذي لم تتضح تفاصيل مقتله.