معركة حامية بين روبوت مقاتل ومجموعة من البشر (فيديو)

تطور شركات التكنولوجيا روبوتات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، منها "روبوت مقاتل"، يمكنه الاشتباك مع مجموعة من الأشخاص والقضاء عليهم بصورة كاملة.

ذكرت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية، أن شركة "بوسطن ديناميك" الأمريكية طورت روبوت مقاتل، قادر على تنفيذ العديد من المهام القتالية.