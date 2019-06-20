شاهد ماذا فعل أسد بصحفي أثناء البث المباشر (فيديو)

تعرض، مايك دالتون، وهو موظف يعمل مع "Channel 9" إلى موقف محرج أثناء بث مباشر عن الحياة البرية في مدينة والاس الأسترالية.

هذا وكان الصحفي جالسا بالقرب من قفص الأسد، حيث قام الأسد بالتبول عليه وعلى العامل في المحمية البرية.

وأصيب مايك بالدهشة بسبب هذه "الضيافة" من قبل الأسد، وعلى الرغم من ذلك تابع الصحفي تقريره إلى النهاية.