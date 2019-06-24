بالفيديو... لحظة مؤثرة لسلحفاة تعود للحركة بعد فقد قدميها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسلحفاة تمكنت من الحركة بشكل طبيعي مرة أخرى بعد أن فقدت قدميها الخلفيتين.

واستطاع بيطريون وطلاب في جامعة ولاية لويزيانا الأمريكية مساعدة السلحفاة على الحركة من جديد بعد أن صمموا لها عجلتين صغيرتين بدلا من ساقيها، وتظهر السلحفاة في الفيديو تتحرك بصورة طبيعية باستخدام العجلتين.