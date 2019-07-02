فيها 9 خطوط سكك حديدية... طفل ينشئ مدينة ملاهي داخل منزله (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في حديقة الحيوان في العاصمة الروسية موسكو، موقفا شجاعا من عاملة التنظيفات التي أوقفت هجوم دب أبيض كبير باستخدام مكنسة التنظيف.