فيها 9 خطوط سكك حديدية... طفل ينشئ مدينة ملاهي داخل منزله (فيديو)

وقام الطفل ببناء 9 خطوط سكك حديدية لقطارات لعبة، استطاع تنظيمها على طريقة تشبه محطات القطارات.
أظهر مقطع فيديو، براعة طفل نادرة استطاع أن ينشئ ما يشبه مدينة ملاهي داخل منزله.
وقام الطفل ببناء 9 خطوط سكك حديدية لقطارات لعبة، استطاع تنظيمها على طريقة تشبه محطات القطارات.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه بقرة تلعب كرة القدم مع مجموعة أطفال.
التقطت طائرة من دون طيار "درون" مشاهد تخطف الأنفاس على سواحل ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، لحظة اقتراب قرش ضخم من راكبي الأمواج بغفلة منهم.
وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في حديقة الحيوان في العاصمة الروسية موسكو، موقفا شجاعا من عاملة التنظيفات التي أوقفت هجوم دب أبيض كبير باستخدام مكنسة التنظيف.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد طلعة تدريبية لمقاتلة حربية فوق قاعدة جوية في مدينة أمبالا الهندية، حيث تعرض قائد المقاتلة لحادث مفاجئ.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)