بالفيديو... ردة فعل هستيرية لمقدمي برامج أثناء حدوث زلزال كاليفورنيا

ضرب زلزال يوم الخميس 4 يوليو/تموز، جنوب كاليفورنيا الأمريكية وصلت قوته لـ7.1 درجة على مقياس "ريختر" في أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما.

هذا وانتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لردة فعل مذيعي قناة "سي بي سي" الأمريكية لحظة وقوع الزلزال وهما يقدمان برنامجا على الهواء مباشرة.

حيث أمسكت المذيعة بيد زميلها بحالة من الرعب أصابت الاثنين لتختبأ بعدها تحت الطاولة.