بالفيديو... فنانة خليجية تشارك في تحدي "غطاء الزجاجة" على طريقتها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية، مشاعل الشحي، تحاول القيام بتحدي "غطاء الزجاجة" لينتهي الأمر بمأساة.

ويظهر مقطع الفيديو كيف تحاول الشحي فتح زجاجة فارغة، كان قد وضعها زوجها أحمد خميس على رأسه، عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.

إلا أن الركلة لم تكن عالية بما فيه الكفاية فقامت بركل رأس زوجها بدلا من غطاء الزجاجة جعلت خميس يضع يده على وجهه.

وجاءت تعليقات المتابعين بين الاستياء والهجوم عليهما، حيث قال أحد المتابعين: "ينضرب بالجزمة ينضرب بنعال أهم شي يشتهر"، وقالت إحدى المتابعات: "قلة أدب مع سخافة مع عدم احترام للزوج ولا حتى لنا".

يذكر أن تحدي "غطاء الزجاجة" هو تحد جديد ينشر خلاله رواد مواقع التواصل مقاطع مصورة لهم وهم يفتحون زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.