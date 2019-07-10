بالفيديو: صاعقة تضرب قاربا وتحرقه

المقطع المصور جرى تصويره ليلة يوم السبت 6 يوليو/تموز، من قبل أحد الأشخاص الذي كان يراقب الجو العاصف، ليقوم بطريق الصدفة بتوثيق هذه الحادثة.
يذكر بأن البرق تسبب باشتعال النيران بالقارب، من حسن الحظ بأنه لم يكن يوجد أحد في القارب في تلك اللحظة.
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ضرب البرق لأحد القوارب الذي كان يرسو جنوب بوسطن الأمريكية.
المقطع المصور جرى تصويره ليلة يوم السبت 6 يوليو/تموز، من قبل أحد الأشخاص الذي كان يراقب الجو العاصف، ليقوم بطريق الصدفة بتوثيق هذه الحادثة.
يذكر بأن البرق تسبب باشتعال النيران بالقارب، من حسن الحظ بأنه لم يكن يوجد أحد في القارب في تلك اللحظة.
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