بالفيديو... عجوز عمره 88 عاما يقفز من طائرة

ذكرت صحيفة "هيرمان" الأمريكية، أن إدوارد كونس، نجح في القفز من الطائرة بمساعدة فريقه الطبي.
وأشارت إلى أن كونس أضاف قفزة نهائية بالمظلة إلى 1500 قفزة قام بها طوال حياته المهنية، وأنه أكد أنها ستكون قفزته الأخيرة.
حقق رجل عجوز يبلغ من العمر 88 عاما، أمنيته بالقفز من طائرة.
ذكرت صحيفة "هيرمان" الأمريكية، أن إدوارد كونس، نجح في القفز من الطائرة بمساعدة فريقه الطبي.
وأشارت إلى أن كونس أضاف قفزة نهائية بالمظلة إلى 1500 قفزة قام بها طوال حياته المهنية، وأنه أكد أنها ستكون قفزته الأخيرة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط جزء من محرك طائرة أثناء الرحلة على متن الخطوط "دلتا" الجوية.
هاجمت مجموعة من القرود رجلا بالقرب من منزله في مدينة فريندافان شمالي ولاية أوتار براديش الهندية.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انقلاب شاحنة وانفجارها.
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ضرب البرق لأحد القوارب الذي كان يرسو جنوب بوسطن الأمريكية.
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