بالفيديو... عجوز عمره 88 عاما يقفز من طائرة

حقق رجل عجوز يبلغ من العمر 88 عاما، أمنيته بالقفز من طائرة.

ذكرت صحيفة "هيرمان" الأمريكية، أن إدوارد كونس، نجح في القفز من الطائرة بمساعدة فريقه الطبي.

وأشارت إلى أن كونس أضاف قفزة نهائية بالمظلة إلى 1500 قفزة قام بها طوال حياته المهنية، وأنه أكد أنها ستكون قفزته الأخيرة.