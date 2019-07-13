تمساح يفترس ثعبان ضخم أمام أعين المصور – فيديو

وقال الصحفي إيفان ويلسون "الثعبان البورمي هو من الأنواع الخطرة في جنوب فلوريدا ويشكل خطرا على البيئة".

ويشار إلى أنه تم جلب هذه الثعابين إلى فلوريدا كحيوانات أليفة، ولكن سرعان ما تبين أنها تنمو إلى 10 أمتار، لذلك تم إطلاقها في البرية.