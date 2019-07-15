بالفيديو... حالة فوضى على متن طائرة متجهة إلى الإمارات بسبب مطبات هوائية

المقطع المصور يظهر عربات طعام مقلوبة، وآواني زجاجية محطمة ومتناثرة في الطائرة.
حيث تعرضت الرحلة المتجهة من أوكلاند إلى دبي يوم الاثنين 15 يوليو/ تموز لمطبات هوائية شديدة أدت لإحداث الفوضى، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل لحالة من الفوضى على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات، تظهر فيه عربات الطعام والآواني محطمة على متن الطائرة.
المقطع المصور يظهر عربات طعام مقلوبة، وآواني زجاجية محطمة ومتناثرة في الطائرة.
حيث تعرضت الرحلة المتجهة من أوكلاند إلى دبي يوم الاثنين 15 يوليو/ تموز لمطبات هوائية شديدة أدت لإحداث الفوضى، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
انتشر مقطع مصور من داخل حديقة حيوانات صينية للزوار والموظفين وهم يركضون بحثا عن مكان آمن بعد هروب شمبانزي من قفصه.
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