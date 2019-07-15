بالفيديو... حالة فوضى على متن طائرة متجهة إلى الإمارات بسبب مطبات هوائية

انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي جرى تصويره من كاميرة مراقبة في مطار اسطنبول الجديد، يظهر من خلاله امراة وهي تحاول الذهاب إلى طائرتها مستقلة شريط نقل الحقائب.