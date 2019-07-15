ثعبان جائع ينقض على عامل حديقة الحيوانات بدلا من الأرنب (فيديو)

انقض ثعبان جائع على عامل في حديقة الحيوانات بدلا من الأرنب في مدينة بورت اوف سبين الواقعة في جمهورية ترينيداد وتوباغو.

ووقع الحادث عندما فتح العامل باب القفص الذي تعيش فيه أنثى الثعبان الضخمة، محضرا لها أرنبا، ولكن الثعبان تجاهل القارض، وأمام عيون زوار الحديقة، انقضت على الرجل وتمسكت ببطنه.

وعلى الفور قام زميل العامل بمساعدته، وأزاح الثعبان عن صديقه وساعد على إعادته إلى القفص.

وأصيب الضحية بجروح طفيفة وسرعان ما عاد إلى العمل.

وأكد العامل للصحفيين أن هذه ليست أول حالة من هذا القبيل في حياته المهنية، فعلى مدار 27 عاما من العمل في حديقة الحيوانات، تعرض للعض بشكل متكرر من قبل ثعابين من مختلف الأنواع.