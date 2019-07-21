بالفيديو... سائق دراجة نارية يطير في الهواء على إثر حادث سير

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة حادث سير مشترك بين عدة سائقي دراجات نارية.

وتعرض ثلاثة من راكبي الدراجات النارية، على طريق سريع بالقرب من مدينة تامبا الأمريكية، لحادث سير تسبب فيه أحد الركاب.

ووفقا لصاحب الفيديو، نتيجة للحادث، أصيب جميع الأشخاص في الحادث بكدمات مختلفة.