بالفيديو.. شرطي ينقذ رضيعا من الموت في أمريكا

انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة قيام شرطي أمريكي بإنقاذ طفل رضيع من الموت من خلال القيام بالإسعافات الاولية.

المقطع جرى تصويره من كاميرا معلقة على صدر الشرطي والتي سجلت هذه اللحظات بشكل دقيق.

إلى أن جاءت سيارة الإسعاف في الوقت الذي عمل به الشرطي على تهدئة والدته التي ظهرت في المقطع وقد أصابتها نوبة بكاء.