بالفيديو.. جراء يهاجمون قطة ويجبرونها على إطعامهم

ويظهر الفيديو هجوم مجموعة من الجراء الجائعة على القطة ووضعها في موقف محرج، حيث تفاجأت عندما حاصروها وبدأو الهجوم، حيث لم يكن لديها أي فرصة للهروب.
بينما قامت القطط الصغيرة، التي شاهدت الموقف، بالوقوف في انتظار دورهم للحصول على بعض الحليب.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هجوم مجموعة من الجراء الجائعة على قطة مسكينة وأجبروها على إطعامهم من ثديها.
ويظهر الفيديو هجوم مجموعة من الجراء الجائعة على القطة ووضعها في موقف محرج، حيث تفاجأت عندما حاصروها وبدأو الهجوم، حيث لم يكن لديها أي فرصة للهروب.
بينما قامت القطط الصغيرة، التي شاهدت الموقف، بالوقوف في انتظار دورهم للحصول على بعض الحليب.
انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة قيام شرطي أمريكي بإنقاذ طفل رضيع من الموت من خلال القيام بالإسعافات الأولية.
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي صورته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في الباحة الخلفية لمستوصف في مدينة ليون التابعة لولاية كولاردو الأمريكية، لحظة قيام لص بالتسلل ليلا لسرقة حاوية نفايات تابعة للمستوصف.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هجوم بطة على رجل إطفاء حاول إنقاذ فراخها في مدينة لودرهيل الأمريكية.
قفز صبي على حزام نقل الأمتعة يوم الإثنين الماضي في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في أمريكا.
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