بالفيديو.. جراء يهاجمون قطة ويجبرونها على إطعامهم

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هجوم مجموعة من الجراء الجائعة على قطة مسكينة وأجبروها على إطعامهم من ثديها.

ويظهر الفيديو هجوم مجموعة من الجراء الجائعة على القطة ووضعها في موقف محرج، حيث تفاجأت عندما حاصروها وبدأو الهجوم، حيث لم يكن لديها أي فرصة للهروب.

بينما قامت القطط الصغيرة، التي شاهدت الموقف، بالوقوف في انتظار دورهم للحصول على بعض الحليب.