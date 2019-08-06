بالفيديو... أسدان جائعان يفترسان خنزيرا بعد سحبه من جحره

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين أسدين جائعين وخنزير كان قد اختبأ في جحر عميق، ولكن لم يساعده ذلك من النجاة.

ويظهر الفيديو، بعد مطاردة الأسدين للخنزير، وصوله إلى جحره والاختباء بداخله. ولكن لم يتوقف الأسدان عند ذلك.

وبدأ الأسدان الجائعان بالحفر إلى أن أخرجا الخنزير من جحره وافترساه أمام أعين العديد من السياح.