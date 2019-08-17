كلبة تستنجد بالبشر لإنقاذ صغارها... ونداؤها يلبى (فيديو)

سمعت بانيا تاوبوتا البالغة من العمر 60 عامًا، وهي من سكان مدينة بونجكان التايلاندية، نباح كلبة وكأنها تبكي بالقرب من باب منزلها.

وبعدها اقتادت الكلبة الشابة إلى مكان تواجد جرائها، حيث كانوا قد علقوا في فجوة بين الألواح الخرسانية، وكانت حياتهم معرضة للخطر.

وقامت السيدة على الفور بالاتصال برجال الانقاذ، وقد وصلوا بعد دقائق إلى المكان وأخرجوا جميع الجراء من المأزق الذي وقعوا به، حيث شاركت الأم في عملية الإنقاذ وكانت تقف جنبا إلى جمب مع الرجال.

وقالت بانيا "عاشت هذه الكلبة بالقرب من منزلنا لفترة شهر تقريبا، وعندما علم صاحبها أنها حامل رماها في الشارع".

وأضافت "أطعمها أحيانا، وأحيانا ألعب معها، وهي تعرفني، لذلك قدمت إلي مسرعة عندما وقعت في مأزق لطلب المساعدة".