بالفيديو... نورس يقتل حمامة في لحظات لافتراسها

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، طائر نورس يهاجم حمامة ويقتلها في لقطات مرعبة.

استحوذ الطائر على الحمامة وقام بقتلها بعنف كبير حتى يتمكن من افتراسها لاحقا، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قام بتصوير المقطع أحد المارة في مدينة لندن، فور مشاهدته شروع النورس في التهام فريسته قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.