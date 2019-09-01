بالفيديو... مجهول يطعن أب وابنه في طريق عام بالأردن

ويظهر الفيديو، الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شخص بمهاجمة سيارة تتحرك ببطء، وطعن أحد الأشخاص، بأحد شوارع محافظة الزرقاء، في الأردن، حسبما ذكر موقع "سرايا" الأردني، بينما قال ناشطون إن الفيديو هو لمجهول يهاجم أب وابنه.