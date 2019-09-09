بالفيديو...فيل هائج يدهس الحضور في مهرجان وسط حالة من الفزع

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من أحد أكبر المهرجانات السنوية في سيرلانكا، في الوقت الذي ثار فيه فيل وسط الحضور وراح يدهس الجميع.

المقطع المصور يظهر فيلا هائجا لم يستطع أحد التحكم به والسيطرة عليه في الوقت الذي راح يركض هربا من الجموع.

وأثناء هرب الفيل أخذ يدهس كل من وقف بطريقه في مشهد مرعب.