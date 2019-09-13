بالفيديو...إعصار مدمر يضرب السواحل الإسبانية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإعصار يضرب إحدى المناطق الإسبانية، حيث تظهر واضحة حركة الإعصار الذي أخذ ينتقل بسرعة كبيرة مدمرا كل ما في طريقه.