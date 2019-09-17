بالفيديو… ثعلبان نادران يركضان بمدينة لندن

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تشينامسكي بيريرا البالغ من العمر 42 عاما، رصد وهو في شرفته شيئين ذا لون أبيض يتحركان، وبعد التدقيق تبين أنهما زوجان من ثعالب الألبينو البيضاء النادرة، يطاردان بعضهما في حديقة بشمال لندن.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن ثعلب الألبينو نادر لأن لونه نابعا من نقص في صبغة الميلانين في الجلد، والمسئولة عن تكون اللون الطبيعي للثعالب، وما جعل الأمر أكثر ندرة أنهما ثعلبان، ويعيشان معا، حيث إن رصد اثنين من نوع نادر أمر غير شائع، ويبدو أنهما أشقاء.

تم رصد ثعلب ألبينو من قبل عام 2015 بحديقة بريكستون جنوب لندن.