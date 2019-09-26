بالفيديو... امرأة تفتح مخرج طوارئ الطائرة أثناء إقلاعها

ووقع الحادث، يوم الاثنين الماضي، في مطار تيانخه الصيني، حيث أرادت امرأة تهوية مقصورة الطائرة ففتحت مخرج الطوارئ أثناء إقلاع الطائرة.

وكانت الطائرة التابعة للشركة الصينية "Xiamen Airlines" على وشك الإقلاع، عندما فتحت الراكبة المخرج، وقد نبه طاقم الطائرة المرأة قبل فعلتها ألا تفتح الباب، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

شرحت المرأة أنها كانت تختنق وأرادت استنشاق الهواء النقي، ويظهر على مقطع الفيديو كيف يجلس الركاب بالقرب من مخرج الطوارئ المفتوح.

وأخبر طاقم الطائرة الشرطة بما حدث، ما أدى إلى إخراج المرأة من الطائرة. ووفقا للقانون الصيني، فإن أي شخص يلحق الضرر بالطائرة يحتجز لفترة من 10 إلى 15 يوما.

في السياق نفسه، قام راكب في تايوان بفتح مخرج الطوارئ في يونيو/حزيران، قبل الإقلاع مباشرة، فاحتجزته الشرطة المحلية وتم تأجيل الرحلة لمدة ساعتين، وقد شرح الراكب أفعاله "أنه فتح المخرج لأنه كان خائفا".