بالفيديو... أسود تنصب كمينا لفيل ولا تترك له فرصة للنجاة

شاهد مرشد سياحي في معسكر سفاري "لمخيمات أفريكان بوش"، كيلفيت نكومو، في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كيف اصطادت أسود فيلا صغيرا في حديقة هوانغي الوطنية في زيمبابوي.

نصب الأسد واللبؤة كمينا للفيل حين كان يشرب الماء، فتسلل الأسد من خلف فريسته ليفحص حالة تأهبه وبعد ذلك قامت اللبؤة بلفت انتباه صغير الفيل وفي الوقت ذاته هاجمه الأسد وأسقطه على الأرض.

وقال شاهد العيان كيلفيت، بعد مرور عشر دقائق، قام أسد يدعى هومبا بهجوم كاذب أولا على صغير الفيلثم قفز على ظهر فريسته في المحاولة الثانية وانضمت إليه اللبؤة وحدث كل شيء بسرعة كبيرة.

وأضاف كيفيلت: بعد يومين من هذه الحادثة، رأيت مجموعة أخرى من الأسود تهاجم فيلًا في المنطقة نفسها. لكن كان ذلك الفيل أكثر حظا وقدر على الهرب من الحيوانات المفترسة الجائعة.