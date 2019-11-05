ماعز تكسر قانون نيوتن وتنزل من السماء... فيديو

ويظهر في الفيديو الذي حاز على الكثير من التعليقات والمشاركات حيوانات الماعز البرية وهي تنزل من أعلى شجرة نخيل بطريقة غير منطقية.

دقو على نيوتن ابو تفاحة 🍎 وقولو له تسلم عليك العنز 😂😂 pic.twitter.com/v3NvhvLF6d — خالد محمد المحيميد✳️ (@ABU__SAMI_) November 5, 2019

وعلق البعض على الفيديو بطريقة ساخرة معتبرا أن الماعز "كسر قاعدة نيوتن للجاذبية"

وقال آخرون أن السر يكمن في طريقة تصوير الفيدو حيث تقصد مصور المشهد حرف الكاميرا والتصوير بزاوية مائلة لتظهر حيوانات الماعز وكأنها تنزل من السماء.

ويعتبر حيوان الماعز البري متسلقا بارعا، حيث يعيش على المنحدرات الصخرية القاسية، التي تجنبه الحيوانات المفترسة.