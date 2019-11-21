إلقاء القبض على لصة جشعة حاولت سرقة 8 بناطيل جينز دفعة واحدة... فيديو

وفي التفاصيل، بعد أن اشتبه حراس المتجر في الفتاة، قاموا بإيقافها، واعترفت بفعلتها، حيث كانت مرتدية جميع البناطيل فوق بعضها البعض.
وأجبر الحراس الفتاة على خلع البناطيل المسروقة وقاموا بتوثيق ما حدث بالكاميرا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة إلقاء القبض على لصة جشعة حاولت سرقة 8 بناطيل جينز دفعة واحدة.
وفي التفاصيل، بعد أن اشتبه حراس المتجر في الفتاة، قاموا بإيقافها، واعترفت بفعلتها، حيث كانت مرتدية جميع البناطيل فوق بعضها البعض.
وأجبر الحراس الفتاة على خلع البناطيل المسروقة وقاموا بتوثيق ما حدث بالكاميرا.
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