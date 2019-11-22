بالفيديو... أفعى ماكرة تفترس غزالا بعد طيرانه ووقوعه في فمها

ولم يتوقع عدد من الغزلان الذين كانوا يشربون الماء في بركة أن أفعى ماكرة تراقبهم بحذر، حيث انتظرت اقتراب رأس الغزال من الماء وبعدها قامت بهجوم صاعق وجرت الغزال إلى البركة ولم تترك له أي فرصة للنجاة.

وبدأ مقطع الفيديو بمشهد أربعة غزلان وهم يشربون الماء ثم رفعوا رؤوسهم في حالة تأهب، وبعد ذلك يعودون لشرب الماء بهدوء، وفي هذه اللحظة تهاجم الأفعى وحتى تجعل الغزال يطير.

والتفت الأفعى حول الغزال وقامت بخنقه على الضفة الموحلة، ويستمر الصراع بين الحيوانين حتى يبتلع الثعبان فريسته في النهاية.