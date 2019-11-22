بالفيديو... سمكة قرش بيضاء تهاجم عالما أمريكيا

وقدم مجموعة باحثين إلى شاطئ شبه جزيرة كيب كود، بعد شكاوى عديدة من الصيادين الذين واجهوا أسماك القرش أثناء الصيد.

وكان العالم غريغ سكومل يراقب سلوك السمك المفترس الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار باستخدام عصا وكاميرا GоРrо، حين هاجمته القرش.