مطعم يوفر "مساج" لأقدام زبائنه بواسطة الأسماك... فيديو

يوفر أحد مطاعم إندونيسيا خدمة مميزة لكل زبائنه، إلى جانب تقديم الطعام.

ويتيح المطعم الواقع في مدينة يوغياكارتا الإندونيسية، تدليك لأقدام الزبائن بواسطة نوع معين من الأسماك الذي يسبح حولهم داخل بركة ضحلة أثناء تناولهم الوجبات، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتتميز الأسماك بأنها تشفي أشكالا مختلفة من الأمراض الجلدية.

وقال أحد الزبائن: "شعرت أن الأسماك تضرب قدمي إلى حد الإحساس بحكة، ولكن كان الأمر مسليا".

لكن حظرت مدن في غرب إندونيسيا هذه الأسماك، بدعوى أنها تسبب أمراضا بكتيرية.

كما حذرت جمعية حقوق الحيوان "بيتا" من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها زبائن المطعم، وكذلك من أن تتعرض الأسماك للتعنيف من جانب الزبائن.