لحظة سقوط خيال عن حصانه في عرض عسكري أمام رئيس البلاد... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من العرض العسكري الذي شارك فيه عدد من الخيالة المكسيكيين في ذكرى مرور 109 عام على الثورة المكسيكية.

المقاطع المصورة أظهرت إخفاق الخيال في السيطرة على خيله أثناء تأديته لحركة، الأمر الذي أدى لسقوطه عن ظهر الخيل.

لتتم بعدها السيطرة على الخيل ولينقل الخيال خارج العرض وهو يعرض، وتم ذلك على مرأى من أعين الرئيس المكسيكي وكبار رجال الدولة.