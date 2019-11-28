مهاجم يهدر أسهل فرصة للتسجيل مرتين...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا جرى تصويره من إحدى مباريات الدرجة الثانية الإيطالي للأقاليم بين فريقي مارتيا وفيرتوس لاترونيكو، والذي أضاع فيه لاعب فرصة التسجيل مرتين بطريقة غريبة.

المقطع المصور يظهر اللاعب إبريم نيجي، وقد وجد نفسه أمام مرمى خال بعد عدد من الأخطاء الدفاعية للفريق الخصم، ليفشل في التسجيل بالمرمى الخالي مرتين.

وسدد في البداية كرة ارتطمت بالعارضة لتعود الكرة له مرة أخرى، ويقوم بنطحها خارج المرمى، في حالة من الهيستريا التي أصابت المعلق لغرابة ضياع هذه الفرصة.