شاهد ماذا حصل للص بعد سرقته أحد البنوك... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة قيام لص بعملية سطو مسلح على أحد البنوك بغية سرقة بعض الأموال.

ويظهر الفيديو محاولة شاب سرقة أحد البنوك في مدينة شريفبورت الأمريكية، حيث دخل المبنى الشاب المسلح وعلى وجهه قناع وبملابس سوداء.

وبعد أن حصل على المال وهرب إلى خارج البنك، وعلى ما يبدو أنه كان متوترا للغاية، وقع ثلاث مرات متعثرا بالأشجار والمزروعات التي كانت أمام البنك، حيث وقع منه جزء من المسروقات وخلع القناع من وجهه.

والجدير بالذكر أن السارق تمكن من الفرار مع شريكه الذي كان ينتظره في السيارة، وتقوم الشرطة الآن بالبحث عنهما.