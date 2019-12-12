جحيم من الداخل...ماذا يحدث للشجرة إذا ضربتها صاعقة ؟(فيديو)

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد شجرة كانت قد ضربتها صاعقة وقسمتها إلى نصفين.

عادة ما تضرب الصواعق الأشجار. لكن ما وثقه هذا الفيديو يعد نادرا جدا.

ويمكننا مشاهدة جذع الشجرة وهو يحترق من الداخل، حيث يمكن لهذه العملية أن تستمر عدة أيام.

وعلق بعض المهتمين على الفيديو، قائلين: "إن ما بداخل الشجرة يشبه الحمم البركانية"، بينما علق آخرون: "إنه يشبه الجحيم".