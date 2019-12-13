لحظة نجاة طائر نورس من أذرع أخطبوط... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة إنقاذ طائر نورس من أذرع أخطبوط في المحيط.

المقطع المصور يظهر قيام مجموعة من الصيادين بإنقاذ نورس من أذرع اخطبوط، في صراع من أجل البقاء.

حيث أحكم أخطبوط المحيط الهادئ الضخم، الذي غير لونه إلى القرمزي الغامق، مجساته بإحكام حول الطائر، الذي كان يطوف على سطح الماء بلا حيلة.

لينجح فريق الصيادين في النهاية من إنقاذ النورس الذي طار بعيدا.