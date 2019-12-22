بركان "معجون أسنان الفيل" يشعل مواقع التواصل ويحصد ملايين المشاهدات... فيديو

أشعل مقطع مصور مواقع التواصل الاجتماعي ليحصد أكثر من مليون مشاهدة في وقت قصير، ويظهر الفيديو قيام فريق من الأشخاص بإحداث بركان "رغوي" في الفناء الخلفي لأحد المنازل في كاليفورنيا الامريكية.

قام فريق من "البلوغر" بإحداث "بركان رغوي" في فناء أحد المنازل، مستخدمين في ذلك بيروكسيد الهيدروجين والصابون بالإضافة لصبغة لونت "الرغوة" باللون الأخضر.

ويظهر الفيديو انفجار مايشبه البركان وتمت تسميته بانفجار" معجون أسنان الفيل"، والفكرة كانت من قبل مدونين رغبا في تحدي مهندس "ناسا" السابق مارك روبر الذي قام بتجربة مماثلة في قوت سابق.

هذا وملأت رغوة كبيرة فناء المنزل في وقت زمني قصير.