شاهد كيف شكرت لبؤتان أسدا دافع عنهما ضد قطيع من الضباع... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد محاولة لبؤة تقاسم الفريسة مع قطيع من الضباع، ولكن الضباع طردوها بالقوة.

وبعد فترة وجيزة ظهر الأسد الذي لم يهن عليه الوضع المحرج الذي وقعت به اللبؤة، وطرد قطيع الضباع من المكان.

بعد ذلك عبرت اللبؤات عن امتنانهن للأسد الشجاع الذي دافع عنهما وأتاح لهم عشاء الليلة.

ووفقا لمصور الفيديو، فإن الضباع تتنافس في كثير من الأحيان مع الأسود وبالتالي لا تخاف من اللبؤات وفي بعض الأحيان تهاجمها.